delitto di garlasco nelle agende di sempio sogni di stupri e omicidi

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati diari personali di un uomo di 38 anni collegato al caso di Garlasco. In questi appunti, l’indagato descrive sogni notturni in cui si autodefinisce come un protagonista violento coinvolto in atti di stupri e omicidi. Questi dettagli emergono nel corso delle indagini sul delitto che ha portato alla morte di una giovane donna.

Nelle agende e nei “diari” sequestrati ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per il delitto di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi descriverebbe i propri “sogni” notturni come un “protagonista violento” dedito a stupri e omicidi. Lo scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano negli atti dell’inchiesta. In particolare si fa riferimento agli estratti da un’agendina Moleskine degli anni 2019-2020-2021. “Sogna che accoltella delle persone”, riportano i militari il “sunto” di quegli appunti. Il 18 ottobre 2020 “sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia”. Il 3 gennaio di nuovo “sogna che accoltella”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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DELITTO DI GARLASCO - Andrea Sempio in PROCURA e il NUOVO SCENARIO

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