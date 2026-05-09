Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, ha recentemente subito un intervento chirurgico. L'operazione si è svolta martedì 28 aprile e ha richiesto una sospensione temporanea dei suoi impegni pubblici e politici. Dopo il ricovero, sono attesi aggiornamenti sul suo ritorno alle attività pubbliche e politiche.

Giuseppe Conte torna in pista. L’ex premier, e leader del M5S, aveva dovuto sospendere i suoi impegni politici a causa di un delicato intervento chirurgico cui si è sottoposto martedì 28 aprile. L’occasione per tornare sulla scena saranno i 105 gli eventi di Nova, la kermesse del Movimento 5 stelle dedicata alla costruzione del programma politico da sottoporre alla futura coalizione progressista. Iniziativa “aperta” in programma il 16 e 17 maggio prossimi, e che prevede la partecipazione di attivisti ma anche di cittadini esterni all’organizzazione e realtà della società civile. L’elenco completo è ora disponibile sui canali social della forza politica guidata da Conte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Delicato intervento chirurgico per Conte: quando torna

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