Cesena calcio delicato intervento chirurgico per Bertaccini | asportata una neoformazione cerebrale

Un giovane centrocampista del Cesena è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale di Cesena, dove è stata rimossa una neoformazione cerebrale. L'operazione si è svolta con successo e si è conclusa nella giornata di martedì 24 febbraio. Il giocatore si trova attualmente sotto stretta osservazione e il personale medico monitora attentamente le sue condizioni.

Delicato intervento chirurgico per il giovane centrocampista del Cesena Filippo Bertaccini. Nella giornata di martedì 24 febbraio, all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, Bertaccini è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico per l'asportazione di una neoformazione cerebrale. L'intervento ha avuto esito positivo il centrocampista classe 2007 sarà costantemente seguito dallo staff medico e sanitario del club.