Rocco Basilico ha presentato un ricorso in Lussemburgo contro il trasferimento delle quote di Delfin alla Lmdv. La decisione si riferisce all'assemblea del 27 aprile, durante la quale è stato approvato il riassetto societario. Basilico contesta le modalità di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno approvato. La questione riguarda quindi una procedura societaria e il passaggio di quote tra le parti coinvolte.

Rocco Basilico impugna in Lussemburgo il via libera al riassetto di Delfin, contestando procedure e ordine del giorno dell'assemblea del 27 aprile che ha dato il via all'operazione. A dare la notizia ieri è stata l'agenzia Bloomberg spiegando che Basilico (figlio di primo letto di Nicoletta Zampillo, la vedova del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio) ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura che ha visto il passaggio del 25% della holding a Leonardo Maria Del Vecchio per circa 10 miliardi in parallelo con la decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding lussemburghese. Basilico detiene oggi il 12,5% di Delfin dopo aver ottenuto dalla madre la piena proprietà delle azioni, inizialmente ricevute in usufrutto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delfin, Basilico impugna il passaggio delle quote alla Lmdv

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Fonti: l'iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del VecchioRoma, 8 maggio 2026 - Uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, Rocco Basilico, ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il...

Delfin: l’assemblea approva il passaggio delle quote a Leonardo Maria Del VecchioVia libera degli eredi Del Vecchio al passaggio di due quote dei figli Luca e Paola, pari complessivamente al 25% del capitale, al fratellastro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Delfin, Basilico impugna la delibera sulla vendita del 25% dei fratelli Luca e Paola Del Vecchio; Delfin, accordo tra Leonardo Maria e la madre per la nuda proprietà del 12,5%; Delfin, Basilico impugna il passaggio delle quote alla Lmdv; EssilorLuxottica, erede Del Vecchio impugna il voto Delfin al Tribunale del Lussemburgo.

Delfin, Basilico impugna il passaggio delle quote alla LmdvRicorso in Lussemburgo: contestato il risultato del voto. La holding: La delibera rispetta le norme ... ilgiornale.it

Delfin, Basilico impugna la delibera sulla vendita del 25% dei fratelli Luca e Paola Del VecchioL’assemblea del 27 aprile secondo i legali del socio che si è opposto ha violato lo statuto della holding. Occorreva l’unanimità e non bastava il voto ... repubblica.it

#Delfin, Nicoletta Zampillo promette il 12,5% della holding a Leonardo Maria Del Vecchio. Scontro tra i figli x.com