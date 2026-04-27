Delfin | l’assemblea approva il passaggio delle quote a Leonardo Maria Del Vecchio

L’assemblea ha approvato il trasferimento di due quote del capitale sociale, detenute dai figli di un imprenditore, a un fratellastro. Le quote, che rappresentano il 25% del totale, sono state acquistate tramite una società veicolo, dopo che il fratellastro ha esercitato il diritto di prelazione sulla cessione. La decisione riguarda i passaggi di proprietà all’interno della stessa famiglia in un’operazione formalizzata dall’assemblea.

Via libera degli eredi Del Vecchio al passaggio di due quote dei figli Luca e Paola, pari complessivamente al 25% del capitale, al fratellastro Leonardo Maria, che l’ha acquistata attraverso il veicolo LMDV Fin a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione sulla cessione delle stesse. L’Assemblea della finanziaria di famiglia Delfin, tenutasi stamattina in Lussemburgo, ha approvato a maggioranza i due punti all’ordine del giorno (il primo finalizzato a garantire un riassetto ed una maggior governabilità della finanziaria; il secondo riguardante la distribuzione degli utili). Via libera dell’assemblea a maggioranza al passaggio delle quote.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Delfin: l’assemblea approva il passaggio delle quote a Leonardo Maria Del Vecchio Notizie correlate Sì da assemblea Delfin a passaggio quote di due fratelli a Leonardo Maria Del VecchioL'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio pronto a rilevare il 25% di Delfin, anche senza il via libera dei soci; Delfin, domani al voto il piano da 10 miliardi di Leonardo Maria Del Vecchio; Leonardo Maria Del Vecchio e Delfin: come si ottiene (e si rimborsa) un mega-prestito da 11 miliardi. Fratelli permettendo; Leonardo Maria Del Vecchio riceve l’ok dell’assemblea Delfin per salire al 37,5%. Delfin, assemblea approva cessione quote a Lonardo Maria e distribuzione utili(Teleborsa) - Via libera degli eredi Del Vecchio, azionisti della finanziaria Delfin, che controlla Luxottica, al passaggio delle quote di Luca e Paola Del Vecchio a Leonardo Maria Del Vecchio, che ha ... finanza.repubblica.it Delfin: sì dall'assemblea al passaggio delle quote a Leonardo Maria Del VecchioPronto a cambiare proprietà il 25% di Luca e Paola Del Vecchio, che passerà al loro fratello Leonardo Maria Del Vecchio. Ok da parte dell'assemblea anche a più dividendi. it.fashionnetwork.com L'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. #ANSA - facebook.com facebook L'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com