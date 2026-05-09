Degrado nell' ex Asl | Napoletana ' richiama' il Comune sul rischio incendi
Un esponente politico ha nuovamente evidenziato il problema del degrado nell’area di via Sud Piazza D’Armi, con particolare attenzione all’ex Asl. Nella sua dichiarazione, ha sottolineato che durante l’estate i rischi di incendi aumentano e ha chiesto interventi concreti da parte del Comune. La questione riguarda la sicurezza e lo stato di abbandono di una zona che si trova al centro di un dibattito pubblico in città.
“L’estate non aspetta la burocrazia”. È questo il messaggio lanciato da Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta, che torna a puntare i riflettori sul degrado dell’area di via Sud Piazza D’Armi, con particolare riferimento alla zona dell’ex Asl.🔗 Leggi su Casertanews.it
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