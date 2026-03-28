Rischio incendi ai Camaldoli Sos da Municipalità | Criticità estreme intervengano Comune e Regione

La collina dei Camaldoli ha subito incendi devastanti lo scorso luglio, lasciando preoccupazioni per un possibile ripetersi anche questa estate. La Municipalità ha lanciato un appello al Comune e alla Regione, segnalando criticità estreme legate alla prevenzione e alla sicurezza, e chiedendo interventi concreti per evitare nuovi incendi nella zona. La situazione rimane critica e necessita di risposte tempestive.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso luglio gli incendi hanno devastato la collina dei Camaldol i, uno scenario a rischio di ripetersi la prossima estate. Una delibera della Municipalità Soccavo Pianura lancia un Sos, chiedendo di attivarsi a Comune di Napoli, Regione Campania e Città Metropolitana. “I gravi incendi verificatisi nel periodo estivo nella località Collina Camaldoli – recita l’atto approvato all’unanimità dal consiglio – hanno evidenziato criticità estreme sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale”. L’area è infatti “caratterizzata da spazi demaniali in stato di abbandono con vegetazione non manutenuta e proprietà private cariche di materiale secco facilmente infiammabile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rischio incendi ai Camaldoli, Sos da Municipalità: “Criticità estreme, intervengano Comune e Regione” Articoli correlati Napoli, ricorso al TAR contro il Comune: “A rischio trasparenza e controllo democratico nelle Municipalità”Tempo di lettura: 2 minutiI Presidenti delle Commissioni Trasparenza delle Municipalità I, V e VI Francesco de Giovanni, Stefano Marzatico ed... Sos incendi. Via piante e rami secchiLavori di prevenzione incendi sul Monte Maddalena, ieri sorvolato da un elicottero per le operazioni di esboscamento.