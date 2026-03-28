Rischio incendi ai Camaldoli Sos da Municipalità | Criticità estreme intervengano Comune e Regione

Da anteprima24.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La collina dei Camaldoli ha subito incendi devastanti lo scorso luglio, lasciando preoccupazioni per un possibile ripetersi anche questa estate. La Municipalità ha lanciato un appello al Comune e alla Regione, segnalando criticità estreme legate alla prevenzione e alla sicurezza, e chiedendo interventi concreti per evitare nuovi incendi nella zona. La situazione rimane critica e necessita di risposte tempestive.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso luglio gli incendi hanno devastato la collina dei Camaldol i, uno scenario a rischio di ripetersi la prossima estate. Una delibera della Municipalità Soccavo Pianura lancia un Sos, chiedendo di attivarsi a Comune di Napoli, Regione Campania e Città Metropolitana. “I gravi incendi verificatisi nel periodo estivo nella località Collina Camaldoli – recita l’atto approvato all’unanimità dal consiglio – hanno evidenziato criticità estreme sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale”. L’area è infatti “caratterizzata da spazi demaniali in stato di abbandono con vegetazione non manutenuta e proprietà private cariche di materiale secco facilmente infiammabile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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