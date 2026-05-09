Decoro urbano priorità politica

A San Benedetto del Tronto, il decoro urbano e territoriale viene considerato una questione di importanza politica. Le amministrazioni locali stanno valutando interventi per migliorare l'aspetto e la pulizia della città, coinvolgendo diverse aree del territorio. La discussione riguarda anche l'organizzazione degli spazi pubblici e la gestione dei servizi di manutenzione. La proposta mira a rendere la città più curata e ordinata per cittadini e visitatori.

Il decoro urbano e territoriale deve diventare una priorità politica per San Benedetto del Tronto. È la richiesta avanzata da Pietro Canducci, portavoce del Comitato Valore Sambenedettese, che si rivolge ai candidati sindaci per conoscere gli indirizzi programmatici con cui intendono affrontare il degrado cittadino. Il tema, secondo il comitato, riguarda non solo l’aspetto estetico della città, ma anche la qualità dello spazio pubblico, la fruibilità dei luoghi, l’immagine del territorio e la vita quotidiana di residenti, famiglie, attività commerciali e turisti. Il decoro urbano, attraverso la cura degli spazi pubblici, l’illuminazione, la pulizia e la manutenzione, viene indicato come un elemento capace di rendere la città più accogliente e attrattiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Voghera, sicurezza, decoro e ecologia tra le priorità dei candidati alle primarie di centro sinistra

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