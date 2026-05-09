Questa settimana sarà decisiva per il futuro di Conte, con il tecnico che dovrà scegliere se continuare o lasciare la guida della squadra. Il club ha confermato di non volerlo sollevare dall’incarico, anche a causa del contratto molto oneroso, che prevede uno stipendio netto di otto milioni di euro. La decisione finale spetta quindi a lui, mentre si attendono sviluppi nelle prossime giornate.

Il destino di Conte è nelle mani di Conte. Il Napoli non ha alcuna intenzione di licenziarlo, non fosse altro per il cospicuo ingaggio (8 milioni netti). Ma non è solo questione di ingaggio. De Laurentiis non vuole ripetere l’errore commesso tre anni fa, quando autorizzo Spalletti ad andare via e si ritrovò in confusione. Finì con l’ingaggio di Rudi Garcia, una mossa fatta senza convinzione e infatti alle prime difficoltà venne sostituito addirittura con Mazzarri e poi Calzona. Insomma un disastro. De Laurentiis stavolta vuole cautelarsi e si è cautelato. Ha fatto i suoi colloqui, ha i sostituti nel caso in cui Conte dovesse decidere di andare via.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Deciderà Conte se restare o andare via, si decide in settimana

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