Marco Guidi speaker del Pisa | Sono commercialista Mi chiamarono per la musica da lì ho iniziato

Marco Guidi, commercialista di professione, ha iniziato la sua carriera come speaker del Pisa Sporting Club nel 2012. In un'intervista a Fanpage.it, ha spiegato di essere stato chiamato per la musica prima di approdare al mondo dello sport. Guidi ha raccontato alcuni dei momenti più significativi vissuti durante le partite allo stadio, sottolineando di essere tifoso prima ancora di essere voce ufficiale della squadra.

Marco Guidi si racconta a Fanpage.it, per la rubrica 'Vita da Speaker', dal debutto nel 2012 come voce del Pisa Sporting Club ai momenti più intensi vissuti allo stadio, il racconto di uno speaker che è prima di tutto tifoso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Andrea Carretti, speaker del Genoa: “Mi chiamarono per una sostituzione e fu un derby memorabile”Dall’esordio casuale in un derby storico alle oltre 300 partite raccontate: Andrea Carretti ripercorre a Fanpage. Germano Lanzoni, speaker del Milan: “Sono dislessico e l’ho scoperto a 50 anni. Seedorf mi stupì”Da oltre vent’anni è il timbro che accompagna le notti del Milan: tra teatro, errori memorabili e brividi mai svaniti, Germano Lanzoni racconta a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Marco Guidi, speaker del Pisa: Sono commercialista. Mi chiamarono per la musica, da lì ho iniziato; Qualcosa Di Personale - Marco Guidi (28/04/2026); Qualcosa Di Personale - Marialaura Marinozzi (28/04/2026). Marco Guidi, speaker del Pisa: Sono commercialista. Mi chiamarono per la musica, da lì ho iniziatoMarco Guidi si racconta a Fanpage.it, per la rubrica 'Vita da Speaker', dal debutto nel 2012 come voce del Pisa Sporting Club ai momenti più intensi vissuti ... fanpage.it La Gazzetta dello Sport. . Come può cambiare l’Inter il prossimo anno Nuovo modulo, Pio titolare e dal mercato... Andrea Elefante - Luigi Garlando - Marco Guidi - facebook.com facebook