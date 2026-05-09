DECADUTE Due sono tra i dilettanti la Pro è tornata in C

Due squadre dilettantistiche hanno perso la loro categoria, mentre la Pro Vercelli è tornata in Serie C. La Novese, il Casale e la Pro Vercelli sono tra le formazioni più storiche del calcio italiano, con quest’ultima che vinse sette scudetti all’inizio del XX secolo. Nel 1930, un giovane calciatore di 16 anni fece il suo esordio con assist nel campionato con la maglia delle Bianche Casacche a Bologna.

La Novese, il Casale e la Pro Vercelli sono tre squadre leggendarie del calcio italiano. I vercellesi vinsero 7 scudetti ad inizio ‘900, un giovane Silvio Piola (16 anni) fece il suo esordio con assist nel mondo del pallone con le Bianche Casacche nel campionato 1930-1931 a Bologna. Oggi il livello è molto diverso: in questa stagione la Pro Vercelli ha conquistato la permanenza in Serie C, il Casale ha festeggiato la promozione in Eccellenza e la Novese ha giocato in Promozione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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