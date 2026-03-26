Sul mercato degli smartphone, il Realme 16 Pro e la sua versione Pro+ rappresentano due modelli con differenze specifiche. Il modello Pro è disponibile a meno di 400 euro su Amazon e include un caricatore da 45W nella confezione. La versione Pro+ si distingue principalmente per caratteristiche tecnologiche e specifiche hardware, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora divulgati.

Il Realme 16 Pro è uno smartphone che offre un interessante equilibrio tra prezzo e funzionalità. Attualmente disponibile su Amazon a meno di 400 euro con caricatore da 45W incluso, il dispositivo rinuncia ad alcuni aspetti della versione Plus, ma propone comunque caratteristiche di tutto rispetto per il suo segmento di mercato. Il Realme 16 Pro presenta dimensioni di 162,6 x 77,6 x 7,75 mm e un peso di 192 grammi, bilanciato considerando la batteria da 6.500 mAh. La back cover in plastica con finitura in ecopelle nella variante dorata è resistente a urti e cadute, mentre la versione flat dello smartphone facilita l’applicazione di pellicole e protezioni senza complicazioni. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Realme 16 Pro vs Pro+: cosa cambia davvero tra i due modelli

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