Tracollo Pro Patria Tigrotti nei Dilettanti Turotti | Chiudo qui

La Pro Patria ha subito una sconfitta per 3-2 contro l’Arzignano Valchiampo allo stadio Carlo Speroni, un risultato che ha portato alla retrocessione in serie D. La partita si è conclusa con il pubblico presente in silenzio, testimone di una delle pagine più nere della squadra negli ultimi anni. Dopo il match, un rappresentante ha annunciato la decisione di chiudere il capitolo con questa squadra.

Una delle pagine più buie nella storia recente del calcio biancoblù. Allo stadio Carlo Speroni, davanti a un pubblico incredulo e ammutolito, il verdetto finale è di quelli che lasciano il segno: la Pro Patria perde 3-2 contro l’ Arzignano Valchiampo e retrocede in serie D. "Una squadra nata presuntuosa e retrocessa da presuntuosa, con la personalità di un criceto - dice il ds Sandro Turotti -. Chiuderò il mio rapporto con la Pro Patria al 30 giugno. Mi dispiace molto, soprattutto per la presidente Patrizia Testa". La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 28’ Nanni gela l’intero stadio con una botta secca in diagonale. Nella ripresa, la Pro Patria prova a scuotersi e al 18’ Renelus è il più lesto di tutti a ribadire in rete un tap-in vincente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tracollo Pro Patria. Tigrotti nei Dilettanti. Turotti: "Chiudo qui» Notizie correlate Leggi anche: Pro Patria vicina al baratro. Se non vince è in Serie D Brescia-Pro Patria: sfida al Rigamonti, 3 punti per la Serie BBrescia-Pro Patria: Tigrotti all'assalto del Rigamonti in una Serie C infuocata La ventottesima giornata del campionato di Serie C vede oggi... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Dolomiti Bellunesi-Pro Patria: 2-4. I tigrotti sono ancora vivi, la serie D può attendere; Dolomiti Bellunesi-Pro Patria 2-4: diretta e risultato finale | Serie C. Tracollo Pro Patria. Tigrotti nei Dilettanti. Turotti: Chiudo qui»Una delle pagine più buie nella storia recente del calcio biancoblù. Allo stadio Carlo Speroni, davanti a un pubblico ... sport.quotidiano.net