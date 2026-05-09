De Paola contro Van Basten | Senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe crollato

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato le affermazioni di Marco van Basten, ex calciatore e allenatore. De Paola ha affermato che, senza le proprietà straniere, il calcio italiano avrebbe subito un crollo. La discussione riguarda le influenze esterne nel calcio nazionale e il ruolo delle società straniere nella gestione delle squadre italiane. Van Basten aveva espresso una posizione diversa sulla questione, che ora viene contestata da De Paola.

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