De Paola contro Van Basten | Senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe crollato
Il giornalista Paolo De Paola ha commentato le affermazioni di Marco van Basten, ex calciatore e allenatore. De Paola ha affermato che, senza le proprietà straniere, il calcio italiano avrebbe subito un crollo. La discussione riguarda le influenze esterne nel calcio nazionale e il ruolo delle società straniere nella gestione delle squadre italiane. Van Basten aveva espresso una posizione diversa sulla questione, che ora viene contestata da De Paola.
In casa Milan continua ad essere presente una nuvola di tensione legata ai problemi tra proprietà- Giorgio Furlani, amministratore delegato, e tifosi. Come ben sappiamo, poco tempo fa, alcuni tifosi rossoneri hanno fatto partire una petizione richiedendo le dimissioni dell'AD raggiungendo, inoltre, più di 40 mila firme in neanche 48 ore. Il giornalista Paolo De Paola, oltre ad aver già trattato questo tema, si è voluto soffermare sulle dichiarazioni fatte da Marco Van Basten, ex pallone d'oro del Milan, nei confronti delle proprietà straniere. Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ha riferito che, senza di loro, il calcio sarebbe crollato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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