Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha parlato in un’intervista su YouTube, rilasciata al canale di Carlo Pellegatti. Durante l’intervista, ha commentato il ruolo delle proprietà straniere nei club italiani, affermando che non hanno nulla a che fare con la storia di queste squadre. Le sue parole sono state riportate senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Qualche giorno fa, a Milano, l'olandese Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha fatto capolino alla presentazione del libro '50 partite, emozioni infinite. Il Milan', scritto dal giornalista sportivo di comprovata fede rossonera, Carlo Pellegatti. Per l'occasione, van Basten ha anche rilasciato delle dichiarazioni al canale 'YouTube' di quest'ultimo. 'Il Cigno di Utrecht' ha indicato nelle proprietà straniere il principale ostacolo per il rilancio della Serie A sul palcoscenico internazionale. "Attualmente ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno proprio nulla a che fare con la storia dei club italiani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Van Basten: “Proprietà straniere? Non hanno nulla a che fare con la storia dei club italiani”

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