Stefano De Martino ha annunciato di voler agire legalmente contro chi ha diffuso online video privati che lo ritraggono insieme all’ex compagna. I video sono stati diffusi su diverse piattaforme digitali, portando alla loro diffusione tra gli utenti di internet. La decisione arriva dopo aver appreso della circolazione di questi contenuti online, che il conduttore considera una violazione della privacy. La procura ha aperto un'indagine per identificare i responsabili della diffusione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diffusi online i video privati del conduttore. Stefano De Martino ha deciso di procedere per vie legali contro chi avrebbe diffuso online i video privati che lo ritraggono insieme all’ex compagna; anche contro le migliaia di utenti che le avrebbero condivise sul web. Secondo i legali del conduttore, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sarebbero circa tremila le persone identificate dalla Polizia Postale per aver inoltrato o pubblicato il materiale sui social network, nelle chat private e sulle piattaforme di messaggistica. Gli avvocati: “Anche condividere quei contenuti è illegale”. I legali di De Martino hanno spiegato che verranno avviate azioni civili risarcitorie contro tutti i soggetti individuati dalle indagini.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - De Martino pronto alle azioni legali: “Il web non è una zona senza regole”

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