de la hoya minaccia azioni legali per far rispettare il contratto di ortiz

Vergil Ortiz Jr. rischia azioni legali perché Golden Boy Promotions non ha rispettato un accordo firmato. La controversia nasce da una clausola non ottemperata, che ha portato l’atleta a minacciare di intraprendere vie legali. La questione coinvolge anche il pagamento di bonus promessi e il rispetto delle date di combattimento. L’episodio ha acceso i riflettori sulle modalità di gestione dei contratti nel mondo della boxe. La vicenda si sta sviluppando in modo rapido e inaspettato.