De La Hoya minaccia azioni legali per far rispettare il contratto di Ortiz
Vergil Ortiz Jr. rischia azioni legali perché Golden Boy Promotions non ha rispettato un accordo firmato. La controversia nasce da una clausola non ottemperata, che ha portato l’atleta a minacciare di intraprendere vie legali. La questione coinvolge anche il pagamento di bonus promessi e il rispetto delle date di combattimento. L’episodio ha acceso i riflettori sulle modalità di gestione dei contratti nel mondo della boxe. La vicenda si sta sviluppando in modo rapido e inaspettato.
Nel panorama pugilistico, una battaglia legale tra Vergil Ortiz Jr. e Golden Boy Promotions sta ridefinendo i confini della gestione contrattuale nel pugilato di alto livello. Oscar De La Hoya ha chiarito che la major continuerà a tutelare i propri diritti, lasciando intendere che l’azienda non arretrerà di fronte alle azioni intraprese per proteggere la struttura promozionale e gli interessi coinvolti. Ortiz ha avviato una causa in Nevada per terminare l’accordo promozionale di lunga data con Golden Boy, basando la richiesta sull’impianto temporale legato alla scadenza dell’accordo di output tra Golden Boy e DAZN fissata al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Garcia respinge accuse antidoping e minaccia azioni legaliRyan Garcia si difende dalle accuse antidoping che sono emerse durante un periodo di allenamento molto intenso.
Ascea: Silenzio sul piano urbanistico attuativo, il Codacons Cilento minaccia azioni legaliIl Comune di Ascea è al centro di una disputa riguardante l'attuazione del piano urbanistico attuativo, con il Codacons Cilento che denuncia ritardi e mancanza di trasparenza.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Quando aveva 16 anni l’ex campione del mondo Oscar De La Hoya decise che aveva già visto abbastanza: dopo averlo seguito ai campionati americani lo mise sotto contratto per farlo debuttare nel professionismo. Si rivedeva in lui: come lui, Garcia era califo - facebook.com facebook