I legali di De Martino sul video rubato | Inizieranno le azioni civili risarcitorie il web non è una zona franca

Gli avvocati di un noto conduttore televisivo hanno annunciato che, dopo aver identificato circa 3.000 persone coinvolte nella diffusione di un video intimo, procederanno con azioni civili per ottenere risarcimenti. La diffusione del materiale, avvenuta tramite il web, ha portato all'avvio di queste iniziative legali. La vicenda riguarda un video rubato che ha coinvolto anche l'ex fidanzata del protagonista, con le autorità che hanno lavorato per individuare i responsabili.

I legali di Stefano De Martino annunciano che, dopo l'identificazione delle circa 3000 persone complici di aver diffuso il video intimo del conduttore e della sua ex fidanzata, inizieranno le azioni civili risarcitorie.🔗 Leggi su Fanpage.it

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