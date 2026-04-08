De Laurentiis diventa cittadino onorario di Los Angeles E a Napoli? Serve ancora qualche mese

Il presidente del club azzurro ha ricevuto il riconoscimento dalla sindaca di Los Angeles, diventando cittadino onorario della città statunitense. L’evento si è svolto di recente, con la consegna ufficiale del titolo. A Napoli, invece, ci vorranno ancora alcuni mesi prima di ottenere un riconoscimento simile. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati e i media locali.

Tutti napoletani. Da Giuseppe Garibaldi, che lo diventò 1860 dopo il suo ingresso trionfale in città che sancì l’unificazione del Regno delle due Sicilie a quello d’Italia, al 1990 quando fu il musicista Renzo Arbore a ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli per aver promosso la cultura e la canzone partenopea nel mondo. Più recentemente Alberto Angela nel 2018, paleontologo e divulgatore scientifico che commosse l’intero popolo napoletano con la puntata di Ulisse “I mille segreti di Napoli”, tanto da ottenere un plebiscito online per la petizione che gli valse l’appartenenza alla società all’ombra del Vesuvio. Ma anche Dries Mertens e Luciano Spalletti per i meriti sportivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Laurentiis diventa cittadino onorario di Los Angeles. E a Napoli? Serve ancora qualche mese... Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»"> Le ore americane di Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere... Napoli, De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los AngelesCome riportato dal sito ufficiale del Napoli, grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria di pubblico hanno accompagnato la prima... Temi più discussi: De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla Juve; Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei; De Laurentiis cittadino onorario di Los Angeles! Alvino punge Manfredi: E di Napoli quando?; Morte Lucescu: il cordoglio della SSC Napoli. Manfredi: Presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Io commissario per lo stadio? PossibileDopo il riconoscimento a Los Angeles, anche Napoli si muove. Il sindaco annuncia che presto concorderemo una data ... napolitoday.it Ssc Napoli, De Laurentiis cittadino onorario di Los AngelesLa sindaca Karen Bass ha conferito al presidente il prestigioso riconoscimento in occasione della presentazione di Ag4in ... rainews.it Sette ragazzi e una dozzina di furti a centinaia di abiti e accessori, appartenuti alle star. L'ultimo video House Tour, di Sabrina Carpenter, fa ripensare al chiacchierato caso di cronaca di Los Angeles x.com Nella notte italiana, all'Egyptian Theatre di Los Angeles, è andata in scena la Premiere americana di "AG4IN", il film sul quarto Scudetto del Napoli Presente negli USA anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è scatenato con i tifosi del Napoli presen - facebook.com facebook