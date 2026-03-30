Un incontro tra vissuto e scienza a Manfredonia alla libreria Ubik

A Manfredonia, presso la libreria Ubik, si è svolto un evento che ha unito esperienze personali e scienza. L'incontro si è concentrato sul tema del vivere nello spettro, affrontando domande su cosa succede dopo. Partecipanti e relatori hanno condiviso riflessioni e approfondimenti su questo argomento, creando un momento di confronto tra emozioni e conoscenza.

Riscoprirsi nello spettro. E adesso? 🤝 Ricevere una diagnosi in età adulta solleva molte domande: come cambia la percezione di sé? Quali sono i passi successivi a livello clinico? Giorgia Favia, conosciuta anche come Soprano on the Spectrum, è una cantante lirica che si occupa di divulgazione sullo spettro autistico. Ha iniziato il suo progetto di sensibilizzazione nel 2024, dopo aver ricevuto la diagnosi di autismo nel 2023, a quasi 24 anni. Maddalena Genco (pugliese di origine, lombarda di adozione) è psicologa e psicoterapeuta Analitico Transazionale. Ha scelto di dedicare parte della sua formazione e del suo lavoro alle neurodivergenze, in particolare alle persone autistiche, ADHD e plusdotate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un incontro tra vissuto e scienza a Manfredonia alla libreria Ubik Articoli correlati Alla libreria Ave Ubik un confronto di alto profilo sulla riforma costituzionaleNell’androne dello storico palazzo Trapani Lombardo, cornice di pregi architettonico e memoria civile della città, la libreria Ave Ubik ha ospitato... “Rebecca”, Marco Panini presenta il suo romanzo a Modena alla libreria UbikSabato 7 febbraio 2026 alle ore 18,00 lo scrittore Marco Panini presenta il suo nuovo romanzo “Rebecca” (Damster edizioni, 2025), presso la Libreria...