I DC Studios, guidati da James Gunn e Peter Safran, stanno lavorando alla realizzazione di un nuovo film che vede protagonisti Deathstroke e Bane. Secondo quanto riportato da Deadline, uno dei registi più accreditati per questa produzione sarebbe in fase di scelta. Il progetto si inserisce nel piano di espansione dell’universo cinematografico dedicato ai personaggi DC. La decisione sulla regia dovrebbe essere presa a breve.

I DC Studios di James Gunn e Peter Safran continuano a delineare il futuro del nuovo DCU e, secondo quanto riportato da Deadline, il progetto dedicato a Deathstroke e Bane ha finalmente un nome in pole per la regia. Si tratta di Greg Mottola, autore già noto alla “famiglia” DC per aver diretto alcuni episodi della serie di successo Peacemaker. Sebbene ci siano altri nomi in lizza e la trattativa sia ancora nelle fasi iniziali, Mottola appare attualmente come il candidato principale per portare sul grande schermo questo inedito team-up tra villain. È importante sottolineare che il progetto si trova ancora in una fase embrionale di sviluppo. Nonostante le indiscrezioni, non è ancora stata consegnata una sceneggiatura definitiva e nessun contratto è stato ufficialmente firmato.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - DC Studios: Greg Mottola verso la regia del crossover su Deathstroke e Bane

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

James Gunn lascerà i DC Studios dopo la fusione tra Warner e Paramount?La notizia del possibile accordo con Paramount che ingloberebbe l'intera struttura e le proprietà della Warner Bros.

La nuova era dei crossover Marvel/DC: Batman & DeadpoolLe due major di comics americani, Marvel e DC Comics, hanno avuto da sempre una lunga tradizione di incontri e crossover: partendo dal 1976, col...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Deathstroke e Bane: Greg Mottola in lizza per dirigere il film DC Studios; Deathstroke e Bane potrebbero essere i protagonisti del prossimo film DC Studios; Deathstroke e Bane: Greg Mottola è il regista favorito per il film del DC Universe.

Deathstroke e Bane: Greg Mottola in lizza per dirigere il film DC StudiosDeadline riporta che il regista Greg Mottola, che ha diretto alcuni episodi della serie Peacemaker, sarebbe in lizza per portare sul grande schermo il film, ancora senza titolo, incentrato sui villain ... lospaziobianco.it

Greg Mottola High On The List For DC’s Deathstroke & Bane Movie – The DishThe villain-combo movie would put the breathing-apparatus Batman baddie, Bane, back on screen for his first appearance since 2012’s Christopher Nolan-directed The Dark Knight Rises, then portrayed by ... deadline.com

Greg Mottola (‘Peacemaker’ Stagione 2) è il favorito per dirigere il film ‘DEATHSTROKE & BANE’. reddit