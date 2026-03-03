James Gunn lascerà i DC Studios dopo la fusione tra Warner e Paramount. La notizia riguarda un possibile accordo con Paramount che potrebbe coinvolgere l’intera struttura e le proprietà di Warner Bros. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni future di Gunn o sui dettagli dell’accordo. La situazione rimane in evoluzione e le aziende non hanno ancora rilasciato comunicati ufficiali a riguardo.

La notizia del possibile accordo con Paramount che ingloberebbe l'intera struttura e le proprietà della Warner Bros. potrebbe provocare un terremoto nella dirigenza dei neonati DC Studios Da qualche giorno tiene banco il possibile accordo tra Warner Bros. e Paramount, con quest'ultima che ha scalzato l'offerta precedentemente presentata da Netflix. Per questa ragione alcuni insider credono che James Gunn lascerà i DC Studios una volta che la fusione tra i due studios diventerà effettiva. Ma è veramente così? All'epoca dell'offerta di Netflix, Gunn aveva già chiarito che il suo contratto sarebbe rimasto valido indipendentemente dall'esito della vicenda, ma anche David Ellison della Paramount aveva assicurato che tutto avrebbe continuato a funzionare normalmente per quanto riguarda la produzione cinematografica della Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il nuovo DCU di James Gunn ha preso ufficialmente vita lo scorso anno con Creature Commandos e Superman.

Paramount ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Warner Bros Discovery, chiudendo una partita industriale che nelle ultime settimane aveva visto...

