Da oltre quarant’anni, i fumetti delle due principali case editrici americane, Marvel e DC Comics, hanno visto numerosi incontri tra personaggi iconici. La prima collaborazione risale al 1976, quando si sono incontrati Superman e Spider-Man. Successivamente, nel 1996, è stata lanciata l’iniziativa DC vs., un progetto che ha portato vari eroi delle due aziende a confrontarsi. Nuovi crossover continuano ad arricchire il panorama dei fumetti di supereroi.

Le due major di comics americani, Marvel e DC Comics, hanno avuto da sempre una lunga tradizione di incontri e crossover: partendo dal 1976, col primo incontro tra Superman e Spider-man, fino ad arrivare al 1996 con l’iniziativa DC vs. Marvel Marvel vs. DC, dove i personaggi delle due case inizialmente si sfidavano per poi fondersi nell’universo Amalgam (le cui storie vennero pubblicate sull’omonima etichetta Amalgam Comics), abbiamo visto i vari universi e personaggi interagire tra loro. Negli ultimi anni qualcosa sembra essersi risvegliato e, dopo la pubblicazione in America dell’omnibus che raccoglie tutte le storie Amalgam, nel 2025 una nuova stagione di crossover tra i personaggi è stata inaugurata.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La nuova era dei crossover Marvel/DC: Batman & Deadpool

Avengers Doomsday: Why It's Expected To Be Better Than Any Other Marvel Movie, Star Power & Story

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