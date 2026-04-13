Charity Cheah business connector tra Asia ed Europa e il suo metodo personale di benessere GROW | La mia identità è il risultato di due culture diventate amiche Singapore mi ha dato la mentalità mentre l' Italia mi ha dato l' anima

Charity Cheah, nata a Singapore e cresciuta tra Londra e Milano, si occupa di supportare imprenditori e aziende nell’espansione sui mercati asiatici e internazionali. Dopo aver gestito la crescita di saloni del marchio TONI&GUY in Italia, ha sviluppato un metodo personale di benessere chiamato G.R.O.W. Cheah ha affermato che la propria identità deriva dall’integrazione tra le influenze culturali di Singapore e dell’Italia.

Oggi Charity Cheah, 55 anni, sta iniziando un nuovo capitolo. Quello che ha imparato lavorando tra Europa e Asia, in settori come lifestyle, benessere, lusso, ospitalità, brand experience e sviluppo delle persone, l'ha portata, come naturale evoluzione, al ruolo di figura di connessione strategica tra Asia ed Europa. «Il mio focus sarà la creazione di partnership e progetti significativi tra due mondi che sembrano così lontani. Non parto da zero, ma dall'esperienza. Quando sono arrivata da Singapore, dopo alcuni anni trascorsi a Londra, ero molto giovane e l'Italia è gradualmente diventata la mia casa, sia a livello personale che professionale», chiarisce Charity Cheah.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Charity Cheah, business connector tra Asia ed Europa e il suo metodo personale di benessere G.R.O.W: «La mia identità è il risultato di due culture diventate amiche. Singapore mi ha dato la mentalità, mentre l'Italia mi ha dato l'anima» Leggi anche: “La cinese mi ha sportellato alla grande, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio”: la rabbia di Arianna Fontana Leggi anche: Vincenzo Ferrera, l’intervista al Beppe di Mare Fuori: “La recitazione mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto”