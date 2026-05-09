Durante la partita tra Cagliari e Udinese, sono stati segnalati insulti razzisti rivolti a un giocatore durante il match. L’arbitro, intervenuto, ha deciso di togliere un cartellino giallo a un giocatore coinvolto nell’episodio. Il calciatore ha commentato l’accaduto definendolo incredibile che simili episodi si verifichino ancora nel calcio. La partita si è conclusa con un risultato di 0-2 per l’Udinese, ma l’attenzione si è spostata sugli episodi di discriminazione.

Il risultato di Cagliari-Udinese 0-2 rischia di passare in secondo piano. A prendersi la scena nel finale della partita della Unipol Domus è stato Keinan Davis, attaccante inglese dell’Udinese, entrato dalla panchina nella ripresa e diventato protagonista in negativo e in positivo: prima l’assist per il gol del definitivo 2-0 di Gueye al 96?, poi la furia cieca nei confronti del difensore del Cagliari Alberto Dossena, con una rissa sfiorata e giocatori e staff a dividere i due. Il motivo? Insulti razzisti, secondo la versione dell’Udinese. Karlstrom: “Parole razziste, non ho parole”. A mettere le cose in chiaro è stato il capitano dell’Udinese Jesper Karlstrom, intervistato da DAZN sul terreno di gioco subito dopo il fischio finale: “ Ci sono state parole razziste.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davis accusa: “Insulti razzisti a Cagliari”. Karlstrom: “Incredibile che accada ancora”. L’arbitro gli toglie il giallo

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