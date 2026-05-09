Davide Gaeta tra i protagonisti della gara nazionale degli istituti agrari

Si è svolta recentemente presso la Fondazione “Edmund Mach” di San Michele all'Adige (Trento), la gara nazionale per gli Istituti Tecnici Agrari (articolazione "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria") per l'anno scolastico 20252026, competizione che coinvolge i migliori studenti del 4° anno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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