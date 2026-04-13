Vinitaly 2026 studenti e istituti agrari protagonisti con il progetto Made in MIM

Dal 12 al 15 aprile si svolge a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, manifestazione dedicata ai vini italiani. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente con un’area dedicata alle produzioni degli istituti agrari e alberghieri italiani, coinvolgendo studenti e scuole in un progetto chiamato “Made in MIM”. Questa partecipazione intende mettere in mostra le attività formative legate al settore enologico e agroalimentare.