Vinitaly 2026 studenti e istituti agrari protagonisti con il progetto Made in MIM
Dal 12 al 15 aprile si svolge a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, manifestazione dedicata ai vini italiani. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente con un’area dedicata alle produzioni degli istituti agrari e alberghieri italiani, coinvolgendo studenti e scuole in un progetto chiamato “Made in MIM”. Questa partecipazione intende mettere in mostra le attività formative legate al settore enologico e agroalimentare.
Dal 12 al 15 aprile il Ministero dell’Istruzione e del Merito partecipa alla 58esima edizione di Vinitaly con un’area dedicata alle produzioni degli istituti agrari e alberghieri italiani. L’iniziativa, presentata dal MIM nell’ambito della manifestazione veronese, mette insieme esposizione e degustazione di vini e prodotti gastronomici realizzati dalle scuole, riuniti sotto il marchio “Made in MIM”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Scuola e territorio: il nuovo concorso del MIM per valorizzare le eccellenze del Made in Italy tra gli studenti. Scadenza il 30 marzoIl Ministero dell'Istruzione ha lanciato un concorso nazionale sul Made in Italy per le scuole superiori, con scadenza il 30 marzo 2026.