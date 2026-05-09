David Parenzo | Conflitto raccontato in modo asimmetrico Chi destabilizza è l’Iran mettere in discussione Israele è antisemitismo
Il giornalista ha commentato la situazione mediorientale, affermando che il conflitto viene raccontato in modo sbilanciato. Ha dichiarato che l’Iran è responsabile di destabilizzazione e che mettere in discussione Israele può essere considerato antisemitismo. Durante una trasmissione radiofonica, ha anche parlato della sua battaglia contro i pregiudizi e della difficoltà di garantire un’informazione libera nel contesto attuale.
La Spezia, 9 maggio 2026 – Dal diritto alla difesa di Israele alla lotta contro il pregiudizio, fino alla sfida di fare informazione libera nel ‘caos’ del suo celebre programma radiofonico ‘La Zanzara’. In una Spezia che fu ‘Porta di Sion’ per i sopravvissuti alla Shoah, il giornalista David Parenzo si confessa a tutto campo e risponde alle critiche, in vista della cerimonia di domani, alle 17.30, alla mediateca regionale ligure, dove riceverà, dal sindaco Pierluigi Peracchini, il Premio Exodus 2026; ricordiamo anche la menzione cittadina a don Luca Palei della Caritas, simbolo di un’accoglienza che non conosce confini, in un dialogo serrato che anticipa la testimonianza autunnale di Tatiana Bucci.🔗 Leggi su Lanazione.it
Odifreddi da Parenzo: Iran e Israele, guerra tra fanatici fondamentalisti
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