David Parenzo | Conflitto raccontato in modo asimmetrico Chi destabilizza è l’Iran mettere in discussione Israele è antisemitismo

Il giornalista ha commentato la situazione mediorientale, affermando che il conflitto viene raccontato in modo sbilanciato. Ha dichiarato che l’Iran è responsabile di destabilizzazione e che mettere in discussione Israele può essere considerato antisemitismo. Durante una trasmissione radiofonica, ha anche parlato della sua battaglia contro i pregiudizi e della difficoltà di garantire un’informazione libera nel contesto attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui