Darth Sinner è tornato nessuna pietà per Ofner | highlights Roma

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto in due set contro Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 durante una partita a Roma. L'incontro si è svolto in un'ora circa, con Sinner che ha chiuso il primo set e ha mantenuto il vantaggio nel secondo. La sfida si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha conquistato il match senza perdere il servizio.

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Gli highlights della vittoria in due set  (6-3 6-4) di Jannik Sinner contro Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma: l'azzurro, vestito di nero (un completo che sui social gli è valso il paragone con Darth Vader, il personaggio di "Guerre Stellari" troverà il vincente di Popyrin-Mensik.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Darth Sinner" è tornato, nessuna pietà per Ofner: highlights Roma
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