Darth Sinner è tornato nessuna pietà per Ofner | highlights Roma

Jannik Sinner ha vinto in due set contro Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 durante una partita a Roma. L'incontro si è svolto in un'ora circa, con Sinner che ha chiuso il primo set e ha mantenuto il vantaggio nel secondo. La sfida si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha conquistato il match senza perdere il servizio.

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