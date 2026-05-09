Darth Sinner è tornato nessuna pietà per Ofner | highlights Roma
Jannik Sinner ha vinto in due set contro Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 durante una partita a Roma. L'incontro si è svolto in un'ora circa, con Sinner che ha chiuso il primo set e ha mantenuto il vantaggio nel secondo. La sfida si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha conquistato il match senza perdere il servizio.
Gli highlights della vittoria in due set (6-3 6-4) di Jannik Sinner contro Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma: l'azzurro, vestito di nero (un completo che sui social gli è valso il paragone con Darth Vader, il personaggio di "Guerre Stellari" troverà il vincente di Popyrin-Mensik.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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