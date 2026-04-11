Mario Adinolfi afferra per i capelli l'inviato de Le Iene Filippo Roma | Nessuna pietà per gli indegni
Durante un evento a Prato in cui annunciava la propria candidatura a sindaco, Mario Adinolfi ha avuto un acceso confronto con Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene. L'incidente si è verificato quando Adinolfi ha afferrato l'inviato per i capelli, pronunciando le parole:
A margine dell'evento in cui Adinolfi ha presentato la sua candidatura a sindaco di Prato, c'è stato un duro scontro tra il giornalista e l'inviato de Le Iene. Poi le spiegazioni sui social: "Ho fatto giustizia di un oltraggio".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...