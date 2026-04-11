Mario Adinolfi afferra per i capelli l'inviato de Le Iene Filippo Roma | Nessuna pietà per gli indegni

Durante un evento a Prato in cui annunciava la propria candidatura a sindaco, Mario Adinolfi ha avuto un acceso confronto con Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene. L'incidente si è verificato quando Adinolfi ha afferrato l'inviato per i capelli, pronunciando le parole: