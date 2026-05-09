Danni durante i lavori del nuovo centro commerciale sospesa l' acqua a Zafferia

Durante i lavori per la costruzione di un nuovo centro commerciale a Zafferia, un'impresa ha divelto accidentalmente la tubazione principale che fornisce acqua al villaggio. L'incidente si è verificato mentre le operazioni si svolgevano in un'area fluviale, al di fuori del perimetro di cantiere. A causa del danno, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel villaggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici per gestire la fuoriuscita e riparare l’intera tubazione.

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"Durante i lavori di realizzazione del centro commerciale di Zafferia, operando in alveo fluviale in modo imprevedibile ovvero fuori dal perimetro operativo di cantiere, l’impresa impegnata negli stessi ha divelto la tubazione principale che alimenta la distribuzione in rete nel villaggio omonimo.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuovo centro commerciale a Zafferia, Spicuzza: "Crescita da accompagnare con scelte responsabili"Dal presidente dell’Ordine dei commercialisti l'invito a istituzioni e categorie produttive a valutare effetti occupazionali e trasformazioni del... Via libera al centro commerciale di Zafferia con 20 milioni dal Fondo PUIUn’area dismessa da oltre vent’anni si trasforma in polo commerciale, spazi verdi e hub culturale, con opere per sicurezza idraulica e inclusione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Danni a terzi in cantiere: la clausola di manleva tra committente e appaltatore; Sospensione illegittima nei lavori pubblici: diritto al risarcimento dell’appaltatore.; Cantiere fermo: quando la sospensione dei lavori attiva la responsabilità del Comune per danni all’impresa; Concerto del Primo maggio, la conta dei danni: lastre danneggiate e fontane spente per un mese. Tram 1,7 milioni per gli indennizzi a negozi e bar danneggiati dai lavori: «Ci sono ancora fondi a disposizione»PADOVA - «Comprendo il disagio dei commercianti, ma voglio ricordare che ci sono ancora delle risorse a disposizione in favore di negozi, bar e ristoranti che hanno subito dei cali ... ilgazzettino.it Olimpiadi, la Corte dei Conti del Veneto apre un’indagine sulla pista da bob: nel mirino i danni all’impiantoDanni per centinaia di migliaia di euro dopo le Olimpiadi: la Corte dei Conti del Veneto apre un fascicolo sulla pista da bob di Cortina ... ilfattoquotidiano.it Una persona in percorso di transizione da uomo a donna, ricoverata in un reparto maschile, accusa la caposala di non aver rispettato la sua identità di genere durante la degenza e per questo chiede un risarcimento danni #Forum #forummediaset x.com [WP] gli eroi causano innumerevoli danni alla proprietà durante i loro combattimenti. La tua auto che hai appena pagato è stata distrutta e tu scoppi, attaccando verbalmente l'eroe e il cattivo che l'hanno fatto reddit