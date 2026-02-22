Nuovo centro commerciale a Zafferia Spicuzza | Crescita da accompagnare con scelte responsabili

Il via ai lavori del nuovo centro commerciale a Zafferia deriva dall’aumento della domanda di spazi commerciali nella zona. Spicuzza sottolinea che questa crescita richiede scelte responsabili per sostenere lo sviluppo. Le imprese locali osservano con attenzione i cambiamenti per adattarsi alle nuove opportunità. La costruzione, prevista in un’area strategica, potrebbe influenzare il mercato immobiliare e il traffico urbano. La realizzazione procede secondo i piani senza intoppi.

Dal presidente dell’Ordine dei commercialisti l'invito a istituzioni e categorie produttive a valutare effetti occupazionali e trasformazioni del mercato locale dopo l’avvio dei lavori L’avvio dei lavori del nuovo centro commerciale di Zafferia riaccende il dibattito sul futuro economico di Messina. Tra entusiasmo per l’investimento e interrogativi sulle ricadute per il commercio cittadino, interviene il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Enrico Spicuzza, che invita a governare il cambiamento senza subirlo. “Per molti motivi — afferma Spicuzza a MessinaToday — guardiamo favorevolmente alla realizzazione di una grande infrastruttura commerciale, perché ogni investimento capace di trasformare e valorizzare la città rappresenta un elemento positivo”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Via libera al centro commerciale di Zafferia con 20 milioni dal Fondo PUIIl Comune di Tremestieri ha approvato la realizzazione del nuovo centro commerciale di Zafferia, finanziato con 20 milioni di euro dal Fondo Piani Urbani Integrati.

Messina, Zafferia: via al cantiere per il centro commerciale da 100 milioni e 1100 posti di lavoro.A Messina, i lavori per il centro commerciale di Zafferia sono ripartiti.

