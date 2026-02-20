Via libera al centro commerciale di Zafferia con 20 milioni dal Fondo PUI

Il Comune di Tremestieri ha approvato la realizzazione del nuovo centro commerciale di Zafferia, finanziato con 20 milioni di euro dal Fondo Piani Urbani Integrati. La decisione arriva dopo oltre vent’anni di abbandono di un’area industriale dismessa nel quartiere. Il progetto prevede la riqualificazione di un’area che da tempo rimaneva inattiva, portando nuova vita e opportunità di lavoro. La costruzione del centro commerciale cambierà il volto della zona, che ora si prepara a una fase di trasformazione.

Un'area dismessa da oltre vent'anni si trasforma in polo commerciale, spazi verdi e hub culturale, con opere per sicurezza idraulica e inclusione sociale Dopo più di due decenni di abbandono, Tremestieri si prepara a una trasformazione storica. Il quartiere, segnato dalla presenza di un'area industriale dismessa, ospiterà il nuovo centro commerciale di Zafferia, grazie a un finanziamento di 20 milioni di euro del Fondo Piani Urbani Integrati (Fondo PUI), gestito dalla Banca Europea degli Investimenti e attuato tramite Banca Finint e Sinloc. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura polivalente di oltre 34mila metri quadri, destinata a negozi, ristoranti e chioschi dedicati anche ai piccoli produttori e artigiani locali.

