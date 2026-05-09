Danimarca | il Re affida il governo a Poulsen dopo il fallimento di Mette

In Danimarca, il re ha incaricato Lars Poulsen di formare il nuovo governo dopo che Mette ha fallito nel tentativo di ottenere il sostegno necessario. La decisione arriva in seguito al ritiro di Lars Løkke Rasmussen dalle trattative, che solleva interrogativi sulle pressioni politiche che hanno portato al cambiamento. Restano aperte le questioni sulle modalità con cui Poulsen affronterà le richieste più estreme del Partito Popolare Danese.

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? Domande chiave Chi ha spinto Lars Løkke Rasmussen ad abbandonare il tavolo delle trattative?. Come potrà Poulsen gestire le richieste radicali del Partito Popolare Danese?. Quali misure specifiche sulle immigrazioni ha imposto il Re al nuovo governo?. Perché Mette Frederiksen potrebbe tornare al potere dopo questo fallimento?.? In Breve Lars Løkke Rasmussen ha abbandonato i colloqui venerdì sera sostenendo la linea di Poulsen.. Il Partito Popolare Danese ha registrato un incremento del consenso arrivando al 9,1%.. Il mandato del Re esclude esplicitamente i Socialdemocratici e il partito dei Moderati.. La nuova coalizione di destra deve affrontare l'obiettivo dell'esodo dei musulmani dalla Danimarca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danimarca: il Re affida il governo a Poulsen dopo il fallimento di Mette ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: AC Milan mette Nkunku in vendita dopo il fallimento dell’affare da 37 milioni con il Chelsea. Danimarca: 12 seggi di Rasmussen decidono il governoIl destino del prossimo esecutivo danese potrebbe pendere dalla scelta di un ex primo ministro noto per una particolare abitudine igienica: lavarsi i...