Il destino del prossimo esecutivo danese potrebbe pendere dalla scelta di un ex primo ministro noto per una particolare abitudine igienica: lavarsi i denti con il sapone da mani. Mentre le elezioni sono fissate per il 24 marzo, la composizione del governo dipenderà quasi interamente dal ruolo di Lars Løkke Rasmussen, leader del partito Moderato e attuale ministro degli esteri. Le proiezioni indicano che i Socialdemocratici dell’attuale premier Mette Frederiksen otterranno il maggior numero di voti, ma non saranno sufficienti a formare una maggioranza assoluta da soli. La chiave del potere risiede nelle mani di Rasmussen, che con i suoi 12 seggi previsti in parlamento potrà decidere se sostenere l’alleanza centrista esistente o favorire un cambiamento verso destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danimarca: 12 seggi di Rasmussen decidono il governo

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