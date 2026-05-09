L'attrice racconta la sua esperienza, parlando di come il successo richieda impegno e costanza nel rispettare le proprie promesse. In un’intervista, si soffermata sui valori che guidano la sua carriera e sul lavoro quotidiano che spesso passa inosservato, ma che permette di raggiungere obiettivi personali e professionali. Ha anche condiviso alcuni dettagli sulla sua vita, senza entrare nel dettaglio di eventi specifici o nomi.

Ci sono personaggi che chiedono di essere costruiti e altri che, in modo quasi silenzioso, chiedono solo di essere riconosciuti. Ginevra, in Buonvino, la serie di Rai 1, appartiene a questa seconda categoria. Non entra nella vita di Daniela Scattolin come un esercizio di composizione, ma come una risonanza immediata, qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato fino in fondo per essere sentito come vicino. Eppure, proprio in questa apparente semplicità, si nasconde una complessità più profonda. Perché Ginevra è un personaggio che esiste fuori da molti schemi abituali: non è definita dal conflitto, non è intrappolata in una narrazione di giustificazione, non deve continuamente riportare la propria identità a un’origine da spiegare o da difendere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela Scattolin, l’intervista alla Ginevra di Buonvino: “Riuscire è mantenere una promessa a me stessa”

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