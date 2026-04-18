Grazia Schiavo intervista alla Rosalba di Roberta Valente | Il vero successo è riuscire a dire | io sono
Nell'intervista alla Rosalba, l'attrice ha parlato della sua esperienza tra vulnerabilità e recitazione, sottolineando il desiderio di sentirsi riconosciuta. Ha condiviso aspetti della propria vita e del percorso artistico, evidenziando come il vero successo sia riuscire a dire: “io sono”. La conversazione si concentra sul senso di autenticità e sulla ricerca di un'identità nel mondo dello spettacolo.
Ci sono attrici che parlano del proprio lavoro come di una carriera, di una conquista, di una serie di traguardi raggiunti. E poi ci sono attrici che parlano di sé come di un territorio ancora da attraversare, di un’identità in continua trasformazione, di una ferita che non smette mai davvero di cercare una forma. Grazia Schiavo appartiene a questa seconda categoria. Nella sua voce convivono il desiderio di essere vista e la paura di non esserlo abbastanza, la fragilità di chi si sente ancora quella bambina inascoltata e la forza di una donna che, con il tempo, ha imparato a convivere con le proprie ombre. Parlando di Rosalba, il personaggio che interpreta nella serie di Rai 1 Roberta Valente, Grazia Schiavo finisce inevitabilmente per parlare anche di sé.🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie correlate
Grazia Schiavo in Roberta Valente – Notaio in Sorrento: “Rosalba si aggrappa all’amore fino a smarrire se stessa”Fragilità, apparente trascuratezza, verità difficili da accettare: tutto questo è racchiuso nel personaggio di Rosalba, interpretato da Grazia...
“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Intervista con Grazia Schiavo, su Rai 1 con Roberta Valente-Notaio in Sorrento: Rosalba è un personaggio in cui tante donne si possono rispecchiare; Grazia Schiavo in Roberta Valente – Notaio in Sorrento: Rosalba si aggrappa all’amore fino a smarrire se stessa; Grazia Schiavo: coltivo possibilità e storie da raccontare; Shiva con Vangelo debutta al comando della Classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.
Grazia Schiavo in Roberta Valente – Notaio in Sorrento: Rosalba si aggrappa all’amore fino a smarrire se stessaGrazia Schiavo ci racconta del set di Roberta Valente, del suo personaggio nella fiction e del suo sogno nel cassetto che riguarda il cinema. dilei.it
Grazia Schiavo: coltivo possibilità e storie da raccontareRitroviamo oggi l'attrice Grazia Schiavo in occasione della nuova serie Rai, Roberta Valente - Notaio in Sorrento. lagazzettadellospettacolo.it
Intervista con Grazia Schiavo, su Rai 1 con “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”: "Rosalba è un personaggio in cui tante donne si possono rispecchiare" x.com
Intervista con Grazia Schiavo, su Rai 1 con “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”: “Rosalba è un personaggio in cui tante donne si possono rispecchiare” "E' una donna che inizialmente sembra contenta della propria relazione, del lavoro che svolge, ha un am facebook