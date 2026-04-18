Grazia Schiavo intervista alla Rosalba di Roberta Valente | Il vero successo è riuscire a dire | io sono

Nell'intervista alla Rosalba, l'attrice ha parlato della sua esperienza tra vulnerabilità e recitazione, sottolineando il desiderio di sentirsi riconosciuta. Ha condiviso aspetti della propria vita e del percorso artistico, evidenziando come il vero successo sia riuscire a dire: “io sono”. La conversazione si concentra sul senso di autenticità e sulla ricerca di un'identità nel mondo dello spettacolo.