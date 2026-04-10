Francesca Cavallin l’intervista alla voce di ' Una vita a metà' | Conoscere me stessa il mondo e gli altri

L’attrice protagonista di una nota serie televisiva ha rilasciato un’intervista in cui parla della sua esperienza personale. Nella conversazione, ha descritto il percorso di conoscenza di sé stessa, del mondo e delle persone che la circondano. Inoltre, ha condiviso il ruolo di voce narrante in una produzione televisiva e ha affrontato il tema di una patologia invisibile di cui è stata testimone diretta.

Ci sono dolori che non si vedono. Non lasciano lividi, non costringono a una sedia a rotelle, non alterano il colore della pelle. Eppure, riescono a cambiare radicalmente il modo in cui una persona abita il mondo, lavora, ama, progetta, vive. L’emicrania è uno di questi dolori. Invisibile agli occhi degli altri, spesso viene ridotta a un fastidio passeggero, a una scusa, a qualcosa che si può risolvere con una compressa e un po’ di pazienza. Ma chi la conosce davvero sa che non è così. Sa che può diventare una condanna improvvisa, un’interruzione violenta della normalità, qualcosa che ti obbliga a spegnere la luce, chiudere la porta e aspettare che passi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesca Cavallin, l’intervista alla voce di 'Una vita a metà': “Conoscere me stessa, il mondo e gli altri” Chi è Francesca Cavallin, l’attrice di “Le libere donne”?Tra gli attori della fiction Le libere donne, tratta dal romanzo di Mario Tobino, troviamo Francesca Cavallin, che interpreta la capoinfermiera Ada... Addio alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile, una vita per gli altriAddio alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile, una vita per gli altriCerignola ha detto addio, tre giorni fa, alla dottoressa Angela Danile. Si parla di: Una vita a metà, Francesca Cavallin: ho dovuto rinunciare a dei casting; INTERVISTA A FRANCESCA CAVALLIN. Una vita a metà, Francesca Cavallin: «ho dovuto rinunciare a dei casting»Probabilmente tutti, prima o poi, hanno patito le pene del mal di testa... ma l'emicrania NON È un semplice mal di testa e a ricordarlo sono i molti ... ciakmagazine.it