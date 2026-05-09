Il tecnico ha ammesso di aver sottovalutato la rosa, assumendosi le proprie responsabilità. La presenza di molti giovani provenienti dalla Primavera ha influenzato le scelte della squadra, mentre durante il ritiro si è verificata una perdita dell'identità collettiva. Questi fattori sono stati individuati come elementi che hanno inciso sui risultati della squadra nelle ultime partite.

? Punti chiave Come ha influito l'uso dei giovani della Primavera sulla rosa?. Perché la squadra ha perso l'identità collettiva durante il ritiro?. Quali sono i dettagli del confronto imminente con la presidenza?. Chi dovrà colmare il vuoto lasciato dal ciclo di D'Angelo?.? In Breve Ritiro estivo con molti giocatori della Primavera ha limitato la forza del gruppo.. Perdita identità collettiva dopo i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025.. D'Angelo analizzerà il periodo di transizione durante la gestione di Donadoni.. Ciclo triennale concluso con la caduta definitiva in Serie C nel 2026.. Luca D’Angelo chiude il suo ciclo alla Spezia con un amaro bilancio personale dopo la retrocessione, ammettendo di aver sottovalutato la rosa all’inizio della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Angelo: “Ho sottovalutato la rosa, mi prendo le mie responsabilità

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