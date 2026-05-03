Bremer si scusa sui social | Oggi complice un’incomprensione ho sbagliato io mi prendo la responsabilità senza alibi – FOTO

Dopo la partita tra Juventus e Verona, il difensore brasiliano ha pubblicato un messaggio sui social in cui ammette di aver commesso un errore a causa di un’incomprensione. Nel post, ha specificato di assumersi la responsabilità senza cercare scuse e ha chiesto scusa ai tifosi e alla squadra. La sua dichiarazione è arrivata dopo le polemiche scatenate dall’episodio in campo durante il match.

di Luca Fioretti Bremer si scusa sui social: «Oggi complice un’incomprensione ho sbagliato io». Cosa ha scritto il difensore brasiliano dopo Juve Verona. Il pareggio interno contro il Verona ha lasciato una grandissima amarezza tra i tifosi. La Juventus non è andata oltre il deludente risultato di 1-1, e a pesare enormemente sull’esito della partita è stato uno sfortunato episodio difensivo. Protagonista in negativo è stato Gleison Bremer. Il difensore ha commesso una grave ingenuità in fase di impostazione, un disimpegno del tutto errato che ha innescato la ripartenza. Al minuto 34, questo clamoroso scivolone ha permesso a Sam Bowie di trovare la via della rete, insaccando il pallone del momentaneo vantaggio ospite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer si scusa sui social: «Oggi complice un’incomprensione ho sbagliato io, mi prendo la responsabilità senza alibi» – FOTO Notizie correlate Leggi anche: Calcio, Bastoni: “Ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità” Leggi anche: Barcellona, Cubarsi si scusa: «Una singola azione può decidere la partita. Mi assumo la responsabilità». Il messaggio social