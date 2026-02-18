William ha dichiarato che dedicarsi a comprendere le proprie emozioni è fondamentale. Ha spiegato di dedicare molto tempo a riflettere sui suoi sentimenti, specialmente in momenti di stress o difficoltà. Questa scelta nasce dalla consapevolezza che conoscere se stessi aiuta a gestire meglio le sfide quotidiane. Durante un incontro pubblico, il principe ha condiviso come questa pratica lo abbia aiutato a mantenere un equilibrio mentale. La sua testimonianza si inserisce in un dibattito più ampio sulla cura della salute mentale.

(Adnkronos) – Prendersi del tempo per “capire le proprie emozioni”. È questa una delle priorità espresse dal principe di Galles in un dibattito sulla salute mentale. William ha dichiarato in una puntata speciale di ‘Life Hacks’ su BBC Radio 1 che “abbiamo bisogno di più modelli maschili” che parlino pubblicamente della loro salute mentale, per aiutare altri uomini a fare lo stesso. La salute mentale è una causa che sta a cuore all’erede al trono britannico e la sua Royal Foundation sta contribuendo con 1 milione di sterline allo sviluppo di una rete nazionale per la prevenzione del suicidio. Secondo l’Office for National Statistics, nel 2024 il suicidio è stata la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra 20 e 34 anni in Inghilterra e Galles. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - William e la salute mentale: "Mi prendo molto tempo per capire le mie emozioni"

