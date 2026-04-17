Lariano Rapina a mano armata al bancomat dell’ufficio postale I Carabinieri individuano e arrestano un 37enne di Artena

Da cronachecittadine.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lariano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni di Artena in seguito a una rapina a mano armata avvenuta al bancomat dell’ufficio postale. L’intervento è stato effettuato dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione e hanno identificato il sospettato. L’arresto si è concluso con l’esecuzione di un provvedimento di misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire minuziosamente l’evento criminoso: l’indagato, col volto travisato da uno scaldacollo, ha avvicinato l’uomo che aveva appena prelevato la somma di 600 euro allo sportello bancomat. Brandendo un coltello a serramanico e minacciandolo con la frase «dammi i soldi altrimenti.», l’ha costretto a consegnare il denaro prima di darsi alla fuga. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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