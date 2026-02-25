Dammi i soldi o ti fulmino Poi l’aggressione | 37enne condannato

Un uomo di 37 anni ha minacciato di sparare se non gli avessero consegnato i soldi, poi ha aggredito i presenti. La vicenda nasce da un accordo per la vendita di una BMW usata, pagata con 3.000 euro. Quando i soldi sono stati consegnati, il soggetto ha reagito con violenza, provocando paura tra gli acquirenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo. La vicenda si è conclusa con una condanna.

Grosseto, 25 febbraio 2026 – Si erano accordati con per la vendita di una Bmw usata: tremila euro la cifra pattuita. L’acquirente un grossetano di 54 anni, aveva pagato duemila euro subito e i rimanenti mille li avrebbe corrisposti entro due o tre mesi. Questo l’accordo ricostruito nel corso delle indagini che sono state aperte dopo la denuncia del 54enne di essere stato picchiato. In sostanza, il venditore dell’auto, A. S. 37 anni, o comunque colui che ha fatto da tramite tra il vecchio proprietario e il 54enne, quando ha capito che i mille euro non gli sarebbero stati dati, perché il nuovo proprietario lamentava difetti all’auto, tali da essere stato costretto a numerose riparazioni, si è presentato sotto casa del 54enne e lo ha picchiato, insieme ad altre due persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a TorinoA Torino, la crescente presenza di baby gang e atti di violenza rappresentano una sfida per la sicurezza pubblica.

"Dammi soldi" poi le violenze: aggredisce la madre dopo il rifiuto della donnaUn uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre, a cui aveva chiesto dei soldi e ricevuto un rifiuto.

Temi più discussi: Dammi i soldi o distruggo casa: arrestato giovane dopo un mese di terrore ai genitori; Coppia di anziani denuncia le violenze del figlio 52enne che viene arrestato; Dammi i soldi. Cassiera minacciata con una pistola, terrore al supermercato; Terrorizzava i genitori per soldi: 32enne in carcere a Perugia. La notte di paura a Montecastrilli.

Dammi i soldi o ti uccido studente 24enne rapinato a NapoliI carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l'aggressione è ... internapoli.it

Dammi i soldi o distruggo casa: arrestato giovane dopo un mese di terrore ai genitoriPer circa un mese ha maltrattato i genitori, sottoponendo loro a continue pressioni per ottenere denaro. E in un’occasione s’è scagliato contro gli uomini in divisa aggredendoli a calci e pugni. Un ve ... lasicilia.it

Dio, dammi la possibilità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno. facebook