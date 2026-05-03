Oggi si tiene la tappa di apertura del Giro di Romandia 2026, con la partenza nella zona di partenza. Attualmente il gruppo sta affrontando la salita di Leysin, con la squadra Bahrain Victorious che impone il ritmo. A circa 12 chilometri dalla vetta, un ciclista ha preso in mano la corsa, assumendo il ruolo di testa del gruppo. La corsa prosegue con le squadre che cercano di posizionarsi per le fasi successive.

15.51 Fisher-Black ha staccato tutti i compagni di fuga, il corridore della Red Bull BORA ha riportato a 26" il vantaggio sul gruppo. 15.50 Adesso si mette Novak a fare l’andatura nel gruppo, rimangono ancora 12 km di salita. 15.49 Attacco di Fisher-Black tra i battistrada, ma il gruppo è vicino. 15.47 Il gruppo è praticamente rientrato sui fuggitivi, la Bahrain Victorious sta dettando un passo sostenuto. 15.46 Jakob Söderqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) hanno perso le ruote dei compagni di fuga. 15.44 Gelders si prende lo sprint di Aigle, inizia la salita di Leysin (14.3 km al 5.9%, prima categoria). 15.43 Jakob Söderqvist...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Leysin, la Bahrain Victorious detta l’andatura in gruppo

Notizie correlate

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per l’ultimo assolo sulla salita di LeysinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di...

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar contro tutti sull’arrivo in salita di LeysinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta e ultima tappa del Giro di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; Giro di Romandia | 5ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?.

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’30 dai fuggitivi, si avvicina la salita finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Jakob Söderqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) hanno perso le ruote dei compagni di fuga. oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it

Pogacar contro Lipowitz! Ecco l'ultima tappa del Giro di Romandia di quasi 180 km, con oltre 3500 metri di dislivello complessivo Non perderti l'ultima tappa: seguila dalle 14:00 in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Giro di Romandia 2026 saw a brief halt after the peloton missed a turn, prompting organizers to neutralize and restore the course. The race regrouped, the eight leaders were re-positioned, and the field regrouped before the stage resumed. Read the full r… x.com