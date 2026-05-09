Dalle fotocopie alle frecciate | Spalletti-Di Francesco amici mai
Domani, gli allenatori si troveranno di fronte nelle panchine di Juventus e Lecce, ma la loro storia professionale risale a 21 anni fa a Roma, quando uno dei due ricopriva il ruolo di team manager. Da allora, il rapporto tra i due è stato segnato da divergenze e frecciate, passando dall’essere amici a rivali sul campo. La loro rivalità, nata in un passato condiviso, si rinnova in questa sfida odierna.
Vi è mai successo di recarvi a fare uno stage lavorativo e di ritrovarvi a fare le fotocopie? Volendo usare un'iperbole, è un po' così che, 21 anni fa, è nato il rapporto tra Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco. Titolare della cattedra di allenatore della Roma, alla prima avventura sulla panchina di una big, il primo. Appena appese le scarpette al chiodo, chiamato a Trigoria da Rosella Sensi per rivestire il ruolo di team manager, il secondo. La convivenza durerà appena un anno: Di Fra se ne andrà nell'estate del 2006. Motivazione ufficiale, la necessità di seguire le sue attività imprenditoriali a Pescara. Lasciando un vuoto pesante in uno spogliatoio che ne aveva apprezzato le doti umane.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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