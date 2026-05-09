Dalle fotocopie alle frecciate | Spalletti-Di Francesco amici mai

Domani, gli allenatori si troveranno di fronte nelle panchine di Juventus e Lecce, ma la loro storia professionale risale a 21 anni fa a Roma, quando uno dei due ricopriva il ruolo di team manager. Da allora, il rapporto tra i due è stato segnato da divergenze e frecciate, passando dall’essere amici a rivali sul campo. La loro rivalità, nata in un passato condiviso, si rinnova in questa sfida odierna.

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