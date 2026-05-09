A Terni, l’artista David Pompili trasforma oggetti di uso quotidiano, come le buste del fast food, in opere d’arte. La sua ricerca si concentra su come un semplice sacchetto possa diventare un elemento creativo e simbolico. Al centro del suo lavoro c’è il messaggio “Consume images, forget meaning”, che invita a riflettere sul valore delle immagini rispetto al loro significato. La sua sfida consiste nel dare nuova vita a materiali di tutti i giorni attraverso l’arte.

? Punti chiave Come può un sacchetto del fast food diventare un capolavoro?. Cosa nasconde il messaggio Consume images, forget meaning di Pompili?. Perché la curatrice vuole coinvolgere i bambini con la street art?. Quale impatto ha questo progetto sul futuro culturale di Terni?.? In Breve Curatrice Chiara Ronchini, tecnici Antoni Maria Catalani e Massimo Longhi, video Stefano Ranalli.. Inaugurazione prevista per sabato 09 maggio 2026 presso la sala Ronchini di Terni.. Esposizione comprende quaranta opere e una installazione immersiva presso il polo Il Caos.. Sostegno locale fornito da Conad Narni Scalo, Cedios Terni e Bar Trattoria Italia 61.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle buste del fast food all’arte: a Terni la sfida di David Pompili

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