A Terni, un progetto innovativo trasforma i menu di McDonald’s in esposizioni d’arte classica, con stampe di dipinti antichi applicate alle confezioni usa e getta. L’iniziativa porta i capolavori millenari in contesti insoliti, creando un ponte tra il passato e il presente. Questa scelta genera curiosità e discussioni sul rapporto tra consumo rapido e valorizzazione culturale. La presenza di queste immagini sui prodotti ha attirato l’attenzione di clienti e passanti.

? Cosa scoprirai Come può un rifiuto di un fast food ospitare l'arte classica?. Cosa accade quando i capolavori millenari vengono incollati su carta usa e getta?. Perché l'artista ha scelto proprio il packaging di McDonald's come supporto?. Quale messaggio nasconde il contrasto tra sculture eterne e consumo rapido?.? In Breve Mostra Bag Museo presso sala Ronchini CAOS Terni fino al 26 luglio. Quaranta opere e un'installazione imponente esposte presso l'Opificio Siri. Apertura settimanale dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e 16 alle 19. L'artista spoletino Pompili utilizza collage su buste di carta McDonald's. Dal 9 maggio al 26 luglio la sala Ronchini del CAOS – Centro Arti Opificio Siri di Terni ospiterà quaranta opere e un’installazione imponente della mostra Bag Museo, firmata dall’artista spoletino Pompili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompili a Terni: l’arte classica sfida il consumo su carta McDonald’s

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