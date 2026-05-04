Terni la mostra di David Pompili ‘Bag Museo’ | Una riflessione visiva e concettuale di collage su una busta di carta McDonald’s
A Terni, presso la sala Ronchini del CAOS - Centro Arti Opificio Siri, è in corso la mostra personale di David Pompili intitolata ‘Bag Museo’. L’esposizione comprende quaranta opere e un’installazione di grandi dimensioni. La rassegna, aperta dal 9 maggio al 26 luglio, presenta lavori realizzati attraverso tecniche di collage che si concentrano su una busta di carta di McDonald’s, creando una riflessione visiva e concettuale.
Quaranta lavori e un’imponente installazione saranno protagonisti della mostra personale di David Pompili, nella sala Ronchini del CAOS - Centro Arti Opificio Siri, denominata ‘Bag Museo’ (dal 9 maggio al 26 luglio). Il progetto espositivo è “una riflessione visiva e concettuale di collage su una.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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