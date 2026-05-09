Dalla strada al palco stasera 9 maggio | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, 9 maggio, torna su Rai 1 il programma televisivo che porta sul palco persone provenienti dalla strada. L’episodio, in prima serata, presenta anticipazioni e ospiti ancora da annunciare. La trasmissione continua a proporre un format che unisce musica e storie di vita, offrendo spazio a chi ha affrontato sfide e ora si esibisce davanti al pubblico televisivo.

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(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Dalla strada al palco'. Il people show torna stasera, sabato 9 maggio, in prima serata su Rai 1. A commentare le esibizioni, una compagnia di 'passanti importanti': Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi. Ad accompagnare gli artisti,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio: gli ospiti della quarta puntataTorna, eccezionalmente nella prima serata di sabato 2 maggio, l’appuntamento con lo show Dalla Strada al Palco Special. Dalla strada al palco: ospiti e anticipazioni di staseraDopo aver subito il trasloco dal venerdì al sabato, questa seraDalla strada al palcosfideràAmici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni; Dalla strada al palco Special stasera su Rai 1: ospiti e giuria del 2 maggio; Rai 1, Dalla Strada al Palco Special: le anticipazioni della puntata del 2 maggio; Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio: gli ospiti della quarta puntata. Dalla Strada al Palco Special, sabato 9 maggio su Rai 1: ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio RovazziDalla Strada al Palco Special torna sabato 9 maggio su Rai 1: ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi accanto a Conti e Venier ... lifestyleblog.it Dalla Strada al Palco Special, la semifinale sabato 9 e la finale venerdì 15 maggio su Rai1Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero annunciano il vincitore di questa edizione ... sorrisi.com #SS4 #ViaSalaria strada riaperta tra #BorgoSantaMaria e #BorgoQuinzio in entrambe le direzioni @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni in Italia. La rete ferroviaria dal 1844 e i suoi passeggeri dal 1924, la rete autostradale dal 1938 cone le modalità di trasporto del commercio e la corrispondenza inviata VS gli abbonamenti internet fissi/mobili : r/ita reddit