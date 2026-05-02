Dopo aver subito il trasloco dal venerdì al sabato, questa seraDalla strada al palcosfideràAmici. Una battaglia difficile, soprattutto perché la media degli ascolti del programma non è altissima, ma si aggira attorno al 17% di share. Nonostante questoCarlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccerosono pronti a tornare per regalare una serata di spensieratezza ai telespettatori. SarannoSal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillogli ospiti musicali del nuovo appuntamento conDalla Strada al Palco Special, la grande festa dedicata agli artisti di strada che, in via eccezionale, andrà in ondasabato 2 maggioin prima serata su Rai 1, per poi tornare alla tradizionale collocazione del venerdì dalla settimana successiva.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dalla strada al palco: ospiti e anticipazioni di stasera

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